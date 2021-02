La splendente showgirl, modella e attrice italiana posta una foto sul suo profilo Instagram: i followers sono rimasti incantati!

Nella didascalia, Raffaella scrive una citazione di Alessandro Comità: “Tutti riescono a percepire il riflesso di come appari, solo pochi capiranno in pieno quello che realmente sei e riusciranno a specchiarsi per intero“.

Nel post la vediamo riflessa su una superficie nera: ha un make-up sui toni del rosa chiaro e una maglietta aderente, con dei noti volti stampati sopra.

Lo scatto ha più di 3.000 like e 40 commenti in un’ora soltanto!

Tra i messaggi degli utenti ci sono moltissimi complimenti e apprezzamenti di ogni genere, ad esempio: “Stupenda e sexy“, “Sei bellissima!“, “Stupenda Raffaella“, oppure “Figona Raffa“.

Sul web tutti innamorati di Raffaella: non passa inosservata!

L’amatissima influencer conta attualmente più di 558.000 followers soltanto su Instagram: il web sembra stregato da tanto fascino!

Il profilo è pieno di selfie, scatti di servizi fotografici e ricordi di ogni genere: ai suoi viaggi in giro per il mondo, al suo lavoro, alla sua passione per il fitness, a sua figlia e al suo cagnolino ha anche dedicato delle cartelle salvate in evidenza.

Per farsi conoscere dai visitatori che entrano nel profilo, scrive della descrizione una caratteristica che la contraddistingue, cioè: “RebelSoul” (che tradotto significa: “Anima Ribelle”).