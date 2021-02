Roberta Morise ha lasciato i suoi followers a bocca aperta condividendo uno scatto in cui il suo décolleté è decisamente in vista.

Roberta Morise è sicuramente una donna bella e affascinante. La nativa di Cariati ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando al noto concorso ‘Miss Italia 2004’, classificandosi al quinto posto. La classe 1986 è stata corista per ‘I raccomandati’, valletta per ‘L’eredità’ e madrina de ‘I migliori anni’. Roberta ha anche pubblicato un album discografico.

La Morise è seguitissima sui social network: il suo account vanta quasi 99mila followers. La 34enne, poco fa, ha fatto impazzire tutti condividendo una foto superlativa in cui piazza il suo bel décolleté in bella vista.

Roberta Morise, il vestito scivola troppo: che décolleté

Roberta, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un vestitino estremamente piccante che scivola decisamente troppo. Il suo bel décolleté è decisamente in vista e manda in orbita i followers. Il suo viso è bellissimo come sempre mentre il suo sorriso illumina il mondo dei social network. L’effetto bianco e nero rende la foto ancora più spettacolare.

Il post ha raccolto già 2.500 cuoricini. “Splendida Robertina”, “Fantastica…quasi quasi mi togli il fiato”, “Che bella foto”, “Infinitamente bellissima”, “Il tuo sorriso è la cosa più bella che esiste”, si legge nei commenti.

Roberta, qualche settimana fa, mandò in tilt Instagram con una foto spettacolare: la 35enne piazzò le sue incredibili gambe in primissimo piano, facendo girare la testa degli ammiratori.