Amadeus, con i “Soliti Ignoti”, ha atteso i 25 anni di “Porta a Porta”

Amadeus, con una doppia puntata del programma “Soliti Ignoti” è andato in onda fino alle 22.20.

E’ stata una puntata speciale, quella di ieri 17 febbraio, del tanto amato programma televisivo i Soliti Ignoti, in onda in prima serata su Rai 1. Il conduttore ha intrattenuto il pubblico con un altro volto noto del piccolo schermo e non solo. Lo show game è andato in onda fino alle 22.20, circa; dando poi la linea ad un altro programma del palinsesto Rai, Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

Chi è era il concorrente di ieri sera ai Soliti Ignoti?

Nella puntata speciale di ieri sera di Soliti Ignoti – il Ritorno, la concorrente Vip è stata Alba Parietti, la showgirl ha dovuto abbinare le giuste identità e ha dovuto scoprire a chi appartenesse il parente misterioso. Il montepremi vinto dalla Parietti è stato donato in beneficenza allo Spallanzani di Roma.

Dopo la super puntata di Soliti Ignoti, Amadeus ha dato la linea ad un altro volto noto della tv italiana, Bruno Vespa, felice di festeggiare i 25 anni del programma Porta a Porta che ha debuttato per la prima volta nel 1996. Ospiti della serata personalità del mondo dell’ informazione, dello spettacolo e della politica.

Terminata la puntata speciale di Soliti Ignoti, Amadeus arriva a Sanremo. Questa mattina è stato reso noto che tutti coloro che lavorano per Sanremo 2021, compreso il conduttore; dopo previo tampone in loco, sono risultati negativi al Covid-19. Inizia per Amadeus una nuova avventura, Sanremo 2021 sarà un evento molto atteso, soprattutto per la gravosa pandemia che non tende a diminuire.