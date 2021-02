Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 20 Febbraio – VIDEO

Accadde oggi. Il 20 Febbraio è il 51° giorno del calendario gregoriano. Mancano 314 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 20 Febbraio si festeggiano San Leone II il Taumaturgo ( vescovo di Catania) e San Eleuterio di Tournai. E’ la Giornata Mondiale della giustizia sociale.

1816 – Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini viene rappresentato per la prima volta a Roma

1830 – Antonio Rosmini, sacerdote e filosofo, fonda l’Istituto della Carità

1844 – Prima esecuzione del S’hymnu sardu nationale, inno nazionale che ha preceduto quello di Mameli quando l’Italia era ancora Regno di Sardegna

1872 – Inaugurato a New York il Metropolitan Museum of Art

1913 – Messa in cantiere per fondazione della città di Canberra in Australia

1909 – Filippo Tommaso Marinetti pubblica su Le Figaro il Manifesto del Futurismo

1925 – Nasce il regista Robert Altman

1935 – Karoline Mikkelsen è la prima donna a mettere piede in Antartide

1937 – Nasce il cantante e attore Johnny Dorelli

1946 – Nasce il cantautore Riccardo Cocciante

1951 – Nasce l’ex primo ministro inglese Gordon Brown

1957 – Nasce l’attore comico Giovanni Storti (Aldo, Giovanni e Giacomo)

1958 – Viene promulgata la Legge Merlin, che abolisce le case chiuse in Italia

1962 – John Glenn orbita attorno alla Terra per tre volte in 4 ore e 55 minuti

1966 – Nasce la top model Cindy Crawford

1966 – Nasce l’allenatore ed ex calciatore Sinisa Mihajlovic

1967 – Nasce il cantante e leader dei Nirvana, Kurt Cobain

1986 – L’Unione Sovietica lancia il primo modulo della stazione spaziale Mir

1988 – Nasce la pop star Rihanna

1990 – Nasce il calciatore Ciro Immobile

1993 – Muore l’imprenditore Ferruccio Lamborghini

1993 – Nasce il personaggio televisivo e calciatore Enock Barwuah

2012 – Muore lo scienziato premio Nobel Renato Dulbecco