Stefano De Martino e Melissa Satta, il flirt di fuoco: tutta la verità

Stefano De Martino e Melissa Satta. Sono sempre più insistenti le voci su un loro presunto avvicinamento. Cosa c’è di vero in questa notizia

C’ era da aspettarselo. Come un funesto temporale già preannunciato, con la dichiarazione della fine del matrimonio tra Melissa Satta e il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boateng, si sono scatenate le notizie di gossip. E’ partita immediatamente la caccia al flirt e ai nuovi amori dell’ex velina.

La stessa Satta aveva dichiarato recentemente ai microfoni di Verissimo di accettare che, essendo un personaggio pubblico, incorra in pettegolezzi ma ci sono limiti da rispettare. “Non capisco perchè bisogna infangare e rovinare la vita delle persone. Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove. Si danneggiano anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero” – aveva detto. Ha inoltre dichiarato di aver passato un periodo difficile ma di voler riprendere le redini della sua vita e di mantenere un rapporto sereno con l’ ex marito per il benessere di loro figlio Maddox.

Stefano De Martino e Melissa Satta: stanno insieme?

Facendo un piccolo salto indietro nel tempo, un altro personaggio noto ha subito il malevolo gioco di “caccia alla nuova fidanzata”. Stiamo parlando di Stefano De Martino; una volta chiuso il rapporto con Belen Rodriguez, è stato anche lui preda degli obiettivi dei paparazzi. Adesso che l’ex moglie è incinta di Antonio Spinalbese, tutti sono in attesa di una sua mossa, di una svolta che desti clamore, come se fossimo in un grottesco circo. Se vi ricordate, nel calderone del gossip finì anche la presentatrice Alessia Marcuzzi, sposata con Paolo Calabresi Marconi, che subì un polverone mediatico per una storia in cui poco aveva a che fare.

Perchè citare Melissa Satta e Stefano De Martino? Belli, giovani, di successo e da poco tornati single, era inevitabile che qualcuno adducesse che fosse nata una storia tra i due. Il primo pa parlarne fu Alessio Dandolo nelle pagine del settimanale Oggi, scrivendo che, galeotta l’ospitata della Satta a Stasera Tutto è Possibile (programma condotto da De Martino), fosse nata qualcosa di più importante di una simpatia.

Questa volta Melissa Satta non ci sta e dagli avvertimenti è passata ai fatti. Ha pubblicato tramite Instagram Stories una lettera inequivocabile del suo avvocato in cui a chiare lettere scrive: “Basta con tutti questi gossip fake”. Nel testo si legge: “Tale notizia è assolutamente falsa e serve a richiamare l’attenzione morbosa dei lettori… costituisce un evento fonte di danno e di grave imbarazzo a carattere personale, familiare e professionale”.