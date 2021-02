Manuela Andreoli, prof.ssa stroncata dal covid. Alunni costernati.

Dolore a Padova per la morte della professoressa Manuela Andreoli, il covid-19 ha posto fine alla sua vita. Gli alunni sono costernati: “Era un’insegnante straordinaria”.

Aveva 49 anni Manuela, tutta la vita davanti e tanti progetti da realizzare anche con i suoi ragazzi, gli alunni scuola media Briosco di Padova. Tutti sono sotto shock per questa tragica ed inaspettata notizia. Addolorati anche i colleghi.

Il covid-19 continua a mietere vittime. Dolore per la scomparsa di Manuela.

Il Dirigente scolastico, Stefano Rotondi, della scuola media Briosco, istituto dove Manuela Andreoli insegnava, racconta il dolore che l’intero plesso sta vivendo. Tutti sono increduli alla drammatica notizia, in pochi giorni la professoressa è stata strappata alla vita.

Il Dirigente Rotondi, ci tiene a sottolineare come la professoressa fosse una persona fantastica, sempre disponibile ed attiva nell’organizzare convegni con esperti di lingue straniere, per far comprendere ai ragazzi l’importanza della conoscenza degli idiomi anche nel mondo del lavoro.

La donna ha contratto l’infezione da covid-19 poco prima di carnevale, abitava a Selvazzano Dentro con il marito e i cinque figli. Insegnava alla scuola media Briosco di Padova dal 2017.