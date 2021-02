Polina Malinovskaya, lo scatto in bikini fa impazzire i fan: che curve – FOTO

Polina Malinovskaya torna a stuzzicare i suoi fan con uno scatto dove mostra con fierezza tutte le sue curve. Dategli un’occhiata!

Polina Malinovskaya pubblica un nuovo scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza. Bikini e seno in bella mostra, che lasciano i follower senza fiato.

La sexy modella nel nuovo post è felice e allegra sulla spiaggia, con tanto di occhiali da sole. Fisico da urlo, che non lascia indifferenti.

Una bellezza davvero spettacolare che ammalia ogni giorno gli utenti con scatti nuovi e particolarmente sexy.

Polina Malinovskaya spopola su Instagram: circa 600 mila follower la seguono

Una vera e propria star sui social. Polina Malinovskaya, 21enne, è di madre russa e padre milanese. Su Instagram conta la bellezza di 600 mila follower grazie ai suoi occhi di ghiaccio e al suo carisma che non passa inosservato se si da un’occhiata alle sue stories piene di grinta.

È cresciuta in Bielorussia, ma a 16 anni si è trasferita a Milano per intraprendere la carriera di modella. È molto attiva sui social e, infatti, il suo può essere considerato uno dei nomi più caldi di Instagram.

Non perde mai occasione per pubblicare le sue foto provocanti dove mostra il suo corpo invidiabile e il suo viso da angelo con gli occhi azzurro cielo. Non capita di rado, che si difende da critiche sia in inglese, in russo, che italiano.

Proprio di recente l’influencer ha risposto a più di qualche utente che l’aveva accusata di mettere in vendita il suo corpo, facendo il paragone con una prostituta. Ecco quali sono state le sue parole: “Bisogna rispettare sempre le donne”. A questa esclamazione Polina ha aggiunto anche delle espressioni particolarmente colorite. Una ragazza piena di grinta, quindi, che sta attirando l’attenzione di moltissimi italiani.

Non ci resta che attendere per scoprire quale sarà il prossimo scatto provocante che pubblicherà Polina.