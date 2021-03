Arisa sarà la prima a salire sul palco dell’Ariston e pubblica uno scatto super sexy. “Il mio cuore, batte come i bassi della lambada. Ora vi spiego come mi sento”.

Il brutto anatroccolo si è trasformato in un cigno. Lei è Arisa, una delle voci più belle della musica italiana, che annuncia ai suoi follower di essere la prima a salire sul palco del teatro Ariston.

Arisa hot su Instagram: “Vi racconto come mi sento”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)



“Cari tutti, stasera sarò la prima ad esibirmi sul palco dell’Ariston. Vorrei farvi ascoltare il mio cuore, batte come i bassi della lambada. Spero di riuscire a trasferirvi tutto l’amore che ho dentro“.

Arisa è super emozionata prima della sua esibizione al festival di Sanremo. Lei è una delle voci più calde e avvolgenti che il pubblico italiano conosce.

Non solo, l’usignolo è più bella che mai. Pubblica uno scatto per i suoi follower con una tutina aderente maculata mentre balla in modo sensuale.

Sui social è super sexy e i suoi fan non vedono l’ora di scoprire quale sarà il suo outfit. “Sò fica e me dovete votà” aveva detto qualche giorno fa mostrando un altro scatto bollente.