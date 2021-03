Elisa Isoardi naufraga sexy in bianco: “Sono pronta!” – FOTO

Elisa Isoardi scalda i motori per la sua prossima avventura e lascia i fan con un’immagine che resterà a lungo nei cuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Tutto pronto per la nuova sfida, non soltanto professionale, che attende Elisa Isoardi. La conduttrice infatti farà parte dei 16 naufraghi che in Honduras si metteranno alla prova con “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi. Sul suo profilo Instagram, Elisa ha condiviso la copertina della nota rivista “Tv Sorrisi e Canzoni” che è stata dedicata all’inizio del programma e una sua foto dove si contraddistingue per bellezza e fascino. La conduttrice infatti indossa la classica “divisa” da naufraga in attesa di partire. Si parla cioè di un paio di shorts bianchi con un top aderente abbinato. Un outifit che nella sua semplicità riesce comunque ad esaltare le sue forme mediterranee e la tonicità dei suoi muscoli. A differenza dei suoi compagni d’avventura nello scatto Elisa sembra avere una luce particolare negli occhi che promette di dare battaglia.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara non si ferma, fuori il meglio: esplosione del lato A – FOTO

Elisa Isoardi a “L’isola dei famosi”