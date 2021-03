Noemi, il look della cantante “abbaglia” il palco dell’Ariston

La cantante Noemi sale sul palco dell’Ariston e canta “Glicine”. Il suo look e la sua forma fisica sono perfetti.

Il suo abito è scintillante e la sua forma fisica perfetta con un vitino da vespa che fa invidia. Noemi è raggiante sul palco del teatro Ariston con un abito firmato da Dolce&Gabbana.

“Ogni volta è come la prima, ma questa sera ha qualcosa di speciale 💫 ⁣ È stato bellissimo condividere con voi la Metamorfosi che ho affrontato come artista e come Donna.⁣ Con Glicine vi voglio raccontare la nascita di una nuova forza, di una nuova consapevolezza🌸⁣”.

Le parole della cantante dai capelli rossi sono emozionate. “Ora sono orgogliosa di indossare le mie emozioni.⁣ Questo abito da sera in tulle Dolce&Gabbana, completamente ricoperto di Swarovski, è realizzato e ricamato a mano, con la stessa passione che guida il mio percorso musicale 🤍”.⁣

Noemi è orgogliosa di portare sul palco dell’Ariston “l’eccellenza italiana, la storicità, la tradizione che abbraccia il cambiamento, con un look d’archivio della sfilata Dolce&Gabbana del 2007/2008; un autentico tuffo nel passato perché anche io non rinnego chi sono“.⁣