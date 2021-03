Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia avvenuti il 7 Marzo – VIDEO

Accadde oggi. Il 7 Marzo è il 66° giorno del calendario gregoriano. Mancano 299 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 7 Marzo si celebrano le sante Perpetua e Felicita, due giovani cristiane che subirono il martirio sotto l’imperatore Settimio Severo.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

384 a.C. – Nasce il filosofo greco Aristotele

1274 – Nasce il filosofo Tommaso d’Aquino

1875 – Nasce il compositore Maurice Ravel

1876 – Alexander Graham Bell ottiene il brevetto per l’invenzione cui dà il nome di telefono

1785 – Nasce lo scrittore Alessandro Manzoni

1908 – Nasce l’attrice Anna Magnani

1911 – Muore lo scrittore Antonio Fogazzaro

1912 – Annunciata la scoperta del Polo Sud

1959 – Nasce l’allenatore Luciano Spalletti

1965 – Con il Sacrosanctum Concilium è autorizzato l’uso della lingua italiana in diverse parti della messa

1965 – Bloody Sunday: A Selma (Alabama), la milizia di Stato e i locali tutori dell’ordine disperdono con la forza un gruppo di 600 dimostranti per i diritti civili

1972 – Nasce il presentatore Alessandro Greco

1972 – Nasce il cantante Samuel Romano

1985 – Pubblicazione del singolo We Are the World per raccogliere fondi per la carestia in Etiopia

1996 – Formato il primo parlamento palestinese democraticamente eletto.

1999 – Muore il regista Stanley Kubrick

2013 – Kim Jong-un minaccia di bombardare con armi nucleari la Corea del Sud e gli Stati Uniti