Sara Quattrociocche, nuda sotto il piumone ma non copre tutto…esagerata! – FOTO

Sara Quattrociocche è riuscita a mandare a fuoco i suoi fan dei social con uno scatto decisamente bollente nonostante il piumone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

Sara Quattrociocche sa bene come riuscire a far alzare la temperatura. Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram infatti l’influencer più hot d’Italia si è lasciata ritrarre nuda a letto coperta solo da un piumone. Il tentativo, nemmeno troppo ricercato, di nascondere le sue grazie però è stato decisamente un fallimento. Nello scatto di Sara infatti si intravedono perfettamente le linee sensuali del suo fisico mozzafiato. Il piumone copre soltanto un lato del suo corpo ed il resto che si può ammirare basta e avanza per innescare le fantasie più piccanti dei fan. Sara, bellissima e sexy come non mai, si offre all’obiettivo guardandolo direttamente con il suo sguardo profondo. I lunghi capelli ricci che le ricadono sulle spalle riescono ad ottenere l’effetto di conferire alla foto quel tocco in più di sensualità certamente molto apprezzato dai follower. Con questa foto la Quattrociocche riesce a sferrare l’ennesimo e ben assestato colpo alle coronarie del suo pubblico dei social.

LEGGI ANCHE -> Claudia Ruggeri, lo stacco di coscia è impressionante…altro che “bonas” – FOTO

Sara Quattrociocche sempre più esagerata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

LEGGI ANCHE -> Lucilla Agosti novella”Eva” alla finestra senza veli – FOTO

Per i fortunati che intendono scorrere le foto pubblicate sul profilo Instagram di Sara Quattrociocche occorrerebbe che comparisse la scritta: “attenzione, pericolo“. Le immagini condivide dall’influencer sono infatti sempre più un vero attentato alla salute fisica e mentale del pubblico. Non è facile mantenere il controllo di fronte a foto in cui Sara si regala ai follower in modi ogni volta più sensuali e provocatori. Il cuore di tanti ad ogni scatto rischia infatti non solo di non reggere di fronte a tanta bellezza ma anche di esserne inevitabilmente rapito. Le foto che l’influencer condivide suoi social riescono ad infiammare gli animi grazie alla scelta di location sempre diverse che ispirano a fantasie mai uguali fra loro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Quattrociocche (@saraquattrociocche)

L’unico comune denominatore è lei e la prorompente sensualità che il suo incantevole corpo riesce a sprigionare. Ad ogni foto Sara riesce a conquistare un angolino nella mente e nei sogni dei fan sempre più grande con il chiaro e riuscito scopo di restarci quanto è più a lungo possibile.