Pierpaolo Pretelli, il messaggio per Giulia che lascia sconvolti: “Mi ricorda te”

Pierpaolo Pretelli e il messaggio rivolto a Giulia Salemi che stupisce i fan: “Mi ricorda te…”

La loro storia d’amore, nata all’interno della casa del Grande Fratello, continua a far sognare i telespettatori che li seguono con grande partecipazione. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si mostrano uniti e affiatati, stanno approfondendo la loro conoscenza anche al di fuori del reality, ed il sentimento che li unisce non fa altro che consolidarsi.

Pretelli, che ha già un figlio dalla precedente relazione con Ariadna Romero, sembra fare sul serio con la bella influencer. Attraverso le Instagram stories, Pierpaolo ha deciso di far arrivare alla Salemi un chiaro messaggio d’amore: le parole che hanno stupito tutti.

Pierpaolo Pretelli: il messaggio per Giulia che sconvolge i fan

Nonostante la loro relazione sia nata da poco, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sembrano davvero certi del sentimento che li unisce. Inseparabili, i due si stanno vivendo al di fuori della casa del Grande Fratello, ed il loro rapporto pare rafforzarsi ogni giorno di più. Di recente, l’ex velino ha voluto mandare alla bella influencer un vero e proprio messaggio d’amore.

Tramite le Instagram stories, Pretelli ha infatti pubblicato un estratto del brano “Una canzone d’amore buttata via“, interpretata dal magnifico Vasco Rossi. L’ex gieffino ha deciso di estrapolare i seguenti versi: “Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia una stupida storia“. Pierpaolo ha inoltre accompagnato il video con una didascalia, in cui compare il tag della sua amata Giulia: “Mi ricorda te…“.

Il messaggio che l’ex velino voleva far arrivare alla fidanzata è lampante. Pretelli non ha alcuna intenzione di commettere gli stessi errori del passato: la storia con Giulia non sarà affatto una storia come tutte le altre.