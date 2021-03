Un Posto al Sole anticipazioni 11 marzo: una proposta per Franco. Roberto è sempre più preoccupato per quello che sta succedendo ai Cantieri

Patrizio deve affrontare una volta e per tutte quello che è accaduto tra lui e Clara: i due sono stati insieme e hanno tradito i loro rispettivi compagni. Non sono riusciti a resistere alla tentazione e ora devono pagare le conseguenze di quello che è successo tra di loro. Non mancherà neanche un evento imprevisto, destinato a portare la Curcio allo scontro con Alberto Palladini.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Intanto le cose con Lara Martinelli giungono finalmente a ad un punto di svolta importante. Roberto Ferri, invece, nell’ultimo periodo si è avvicinato molto a Franco Boschi, in particolar modo dopo il rapimento di Filippo e Leonardo. In Franco, Roberto ha trovato una vera e propria spalla e ha deciso di chiedere il suo aiuto per quello che è accaduto e che sta continuando ad accadere ai Cantieri. Per questo motivo Roberto fa un’inaspettata proposta a Franco per quanto riguarda l’attuale situazione dell’azienda. Franco accetterà la proposta lavorativa di Franco o la rifiuterà?

Bruno Sarti ha una brutta lite con Salvatore Cerruti e cerca una mano da Guido e Cotugno, ma è proprio da loro che avrà una brutta sorpresa.