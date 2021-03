Siamo o non siamo davanti al colore tendenza Primavera Estate 2021? Kate Middleton sfoggia il rosa pastello e diventa una vera e propria ossessione.

La duchessa di Cambridge ha ripreso a pieni ritmi il suo lavoro.

L’abbiamo già vista in occasione dell’intervista che Meghan Markle ha rilasciato con il principe Harry a Oprah Winfrey.

E sembrerebbe che la scelta della tonalità del suo ultimo outfit sia stata ben ponderata al fine di lanciare un messaggio preciso.

La rivista francese Madame Le Figaro, ha commentato questa nuance con l’affermazione “la nouvelle obsession“.

Non è la prima volta che la consorte del principe William indossa per le sue occasioni pubbliche il color rosa, ma questa versione pastello è all’insegna del bon ton e sembra candidarsi come colore tendenza Primavera Estate 2021.

Kate Middleton e il suo rosa pastello: “la nouvelle obsession”

Con questa visita alla School 21 di Stratford, Kate Middleton ha ringraziato insegnanti e personale scolastico per il lavoro compiuto nell’ultimo periodo.

Per la riapertura delle scuole nel Regno Unito, la Famiglia Reale esprime la propria comprensione riguardo le difficoltà che potranno esserci nel tornare in aula e comunica che per ogni istituto verrà messo a disposizione il servizio di psicologi per supportare ed incoraggiare gli alunni.

E’ stato per questa occasione che la duchessa di Cambridge si è mostrata in un look color rosa.

Questa nuance non è una novità per il suo guardaroba ma certamente la scelta del suo outfit per mostrarsi in pubblico dopo l’intervista shock di Harry e Meghan è stata ben ragionata. Catherine ha voluto lanciare un messaggio.

Con il maglioncino firmato Boden, il cappotto Max&Co, i pantaloni a zampa e il tacco alto del brand italiano Sergio Rossi, Kate Middleton coordina il rosa e il nero ottenendo un risultato molto raffinato e facile da imitare.

Questa scelta non casuale rimanda ai concetti di accoglienza, amore, tenerezza: siamo dunque davanti ad un messaggio di pace.

Mentre il gossip si interroga se questo significato non sia altro che una risposta alle parole di Meghan Markle, noi fashioniste partiamo alla ricerca di capi rosa pastello per seguire il trend della prossima stagione.