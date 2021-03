Fan di Bridgerton? Ora il vestito di Daphne può essere nostro!

Per le amanti della Serie Tv Bridgerton e le appassionate di cosplay a tema Regency, ecco che Etsy mette in vendita la copia perfetta dell’abito di Daphne.

Per questa Primavera 2021, ci farà sembrare delle vere e proprie ereditiere dell’alta società inglese ai tempi della Reggenza.

La serie Tv Netflix sembra non voler passare di moda. Anzi, condiziona le tendenze Primavera 2021 con le sue nuance delicate e con lo stile Impero.

Tra le ultime novità, ecco spuntare l’esatta copia dell’abito di Daphne Bridgerton, la protagonista interpretata dalla 26enne Phoebe Dynevor.

In fin dei conti, perché lasciare che l’ossessione Bridgerton finisca? Abbiamo scoperto che prossimamente il colosso dello Streaming ci delizierà con la seconda stagione… quindi teniamoci focalizzate sugli intrighi e i drammi dell’alta società inglese. Cominciando dagli outfit.

Nell’attesa di scoprire cosa accadrà ad Anthony, visconte e figlio maggiore della famiglia Bridgerton che sarà protagonista del seguito che tutti stiamo aspettando, abbiamo scoperto che Etsy, l’ecommerce di prodotti handmade, ha messo in vendita la stupenda riproduzione di uno degli abiti di scena.

L’esatta riproduzione dell’abito di Daphne Bridgerton è in vendita su Etsy

Dettagliatamente accurato e così simile alla moda del periodo Regency, nella serie Tv questo abito è stato indossato da Daphne per il suo debutto in società: precisamente, durante il ballo in cui incontra Simon e comprende l’errore del fingere di stare insieme.

Sui toni del celeste, si caratterizza per tanti incantevoli ricami.

A realizzarlo e metterlo in vendita su Etsy è stata una sartoria dal nome DesignFromTime che si occupa di riprodurre abiti personalizzati con stili che partono dal XIV secolo fino a tempi più recenti.

La spedizione è rivolta per il momento solo a UK e Canada, ma quantomeno ora abbiamo la certezza che anche noi potremo catapultarci in balli, glamour, intrighi ed essere protagoniste di amori e passioni di corte.

Non c’è niente da fare, il romanticismo dello stile Impero ha fatto innamorare molti. Cosplayers e fan di Bridgerton, presto diventeremo tutti abitanti di Grosvenor Square a Mayfair.