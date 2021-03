Fabrizio Corona si taglia le vene: “Sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica”

Dopo i fatti spiacevoli accaduti questa mattina, Fabrizio Corona si trova ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano: verrà sottoposto ad una perizia psichiatrica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara D’Urso ha fornito degli aggiornamenti in merito alla vicenda che coinvolge Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, dopo che il tribunale di Sorveglianza di Milano ne ha disposto il ritorno in carcere, ha deciso di ribellarsi e di compiere un gesto estremo. L’uomo si è infatti tagliato le vene per poi cospargersi il volto di sangue.

Il tutto è stato ripreso attraverso il telefonino e poi diffuso sui canali social. A distanza di poco tempo, i carabinieri e l’ambulanza sono sopraggiunti presso la sua abitazione. Corona, fuori di sé, si trova ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano, ma la situazione è ancora controversa. Stando alle ultime notizie, l’uomo verrà anche sottoposto ad una perizia psichiatrica.

IN AGGIORNAMENTO

LEGGI ANCHE —> Fabrizio Corona sconvolgente: su Instagram FOTO con volto pieno di sangue

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter