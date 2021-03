Muore 40enne: il compagno la accoltella. Dopo la fuga, si costituisce

Accoltella la compagna e poi fugge. La donna ricoverata d’urgenza non ce l’ha fatta. Sconosciute le cause dell’aggressione.

Uccide la compagna con 12 coltellate, poi fugge. La tragedia è avvenuta a Napoli. La 40enne è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Nonostante l’intervento dei medici non ce l’ha fatta. Le condizioni gravissime hanno avuto la meglio sulla donna.

E’ morta nel mezzo di un intervento chirurgico. Intanto l’uomo, 43 anni, si è dato alla fuga. Ma solo per poche ore. Si è costituito presso la stazione delle forze dell’ordine di Montegabbione, situata in provincia di Terni.

Uccide la moglie, scappa per poi confessare: mistero sul movente

I carabinieri e la polizia stanno intraprendendo un’indagine congiunta in merito all’omicidio avvenuto a Napoli. Un uomo ha ucciso a coltellate la moglie. Fuggito si è poi costituito. Mistero ancora sul movente. In ospedale sembrerebbe che la donna, prima di essere sedata, abbia raccontato ai dottori di essere stata aggredita intorno alle 4,30 del mattino in casa. L’abitazione della coppia è situata a Napoli presso il quartiere San Carlo Arena.

I coniugi hanno un figlio piccolo. Quest’ultimo era presente in casa al momento della tragedia. Sono stati i vicini della coppia a contattare la polizia. A destare le preoccupazioni è stata una violenta lite. Durante lo scontro nell’agitazione hanno contattato le forze dell’ordine. Immediato l’intervento degli agenti. Una volta arrivati sul posto hanno trovato la 40enne ferita. Del marito nessuna traccia. Una fuga durata poche ore. L’uomo infatti ha confessato. Si è costituito recandosi presso la stazione di Montegabbione.

Intanto la moglie è stata ricoverata d’urgenza. In condizioni gravissime è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Tuttavia non ce l’ha fatta.