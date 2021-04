Accadde oggi, 1° Aprile. Pesce d’ Aprile e fondazione della Apple Inc. – VIDEO

Accadde oggi. Il 1° Aprile è il 91° giorno del calendario gregoriano. Mancano 274 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 1° Aprile è il pesce d’aprile che indica una tradizione, seguita in diversi paesi del mondo, che consiste nella realizzazione di scherzi per l’arco dell’intera giornata. A San Marino ricorre l’ Assunzione della carica da parte dei due Capitani reggenti, eletti dal Parlamento. Si celebrano i santi Ugo di Grenoble ( fondatore dell’Ordine di Chalais), Lodovico Pavoni (fondatore della Congregazione religiosa dei Figli di Maria Immacolata) e Maria Egiziaca ( monaca ed eremita egiziana).

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

1748 – L’antica città di Pompei torna alla luce grazie agli scavi archeologici decisi da Carlo di Borbone

1776 – Nasce la matematica francese Sophie Germain

1815 – Nasce il politico tedesco Otto von Bismarck

1826 – Brevettato il motore a combustione interna

1867 – Singapore diventa una colonia britannica

1873 – Il battello britannico SS Atlantic affonda al largo della Nuova Scozia: 547 vittime

1918 – I Royal Flying Corps si fondono con il Royal Naval Air Service e formano la Royal Air Force (RAF)

1924 – Adolf Hitler condannato a cinque anni di prigione per la sua partecipazione al Putsch della Birreria: vi rimase solo nove mesi, durante i quali scrisse il Mein Kampf

1929 – Nasce lo scrittore Milan Kundera

1932 – Nasce l’attrice americana Debbie Reynolds

1934- I banditi Bonnie e Clyde uccidono due giovani agenti di polizia in Texas

1934 – Papa Pio XI proclamava santo Don Bosco

1938 – L’ azienda Nestlé commercializza il primo caffè solubile

1946 – Nasce l’allenatore Arrigo Sacchi

1960 – Gli Stati Uniti lanciano il primo satellite meteorologico TIROS-1

1965 – Nasce la conduttrice tv Simona Ventura

1976 – La Corte Suprema in New Jersey approva l’eutanasia concedendo a Karen Ann Quinlan, in coma da un anno, il diritto a morire

1976 – Steve Jobs e Steve Wozniak fondano la Apple Computer.

Accadde oggi, 1° aprile: i fatti storici

1976 – Nasce l’ imprenditore e dirigente d’azienda italiano, John Elkann, amministratore delegato della Exor N.V.

1979 – La Persia diventa Repubblica islamica dell’Iran

1982 – Nasce il cantante, rapper Ghemon

1984 – Muore il cantante statunitense Marvin Gaye

1976 – Nasce l’ex calciatore e allenatore Clarence Seedorf

1991 – Muore la ballerina Martha Graham

1991 – Nasce la modella e attrice Francesca Testasecca

1993 – Nasce la modella e influencer Giulia Salemi

1994 – Muore il fotografo francese Robert Doisneau

1997 – In Giappone viene mandato in onda il primo episodio dell’anime Pokémon

2001 – Il presidente della Jugoslavia Slobodan Milošević viene fatto prigioniero, ritenuto responsabile di crimini di guerra

2001 – I Paesi Bassi diventano il primo paese al mondo a legalizzare il matrimonio fra persone dello stesso sesso. Celebrati i matrimoni di quattro coppie omosessuali

2002 – Nei Paesi Bassi entra in vigore la legge che consente l’eutanasia

2004 – Google introduce il servizio adware di posta elettronica Gmail.