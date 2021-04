Paradiso delle Signore, grave lutto per Salvatore: l’annuncio di Emanuel Caserio

Emanuel Caserio è stato colpito da un grave lutto. L’annuncio arriva oggi che l’attore inizia una nuova avventura televisiva: sarà ospite fisso del programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone. Ecco tutti i dettagli.

Tra gli attori più amati della fiction Il Paradiso delle Signore c’è sicuramente Emanuel Caserio, che interpreta il ruolo di Salvatore. Un giorno difficile, questo, per l’attore che ha fatto sapere di essere stato colpito da un grave lutto che ha coinvolto tutta la sua famiglia.

Come si legge nelle stories dell’attore, nella notte suo zio si è spento improvvisamente, lasciando tre figli, tra cui un ragazzino di 16 anni. Una notizia che arriva proprio all’inizio della sua nuova avventura lavorativa. Da oggi, infatti, l’attore, insieme a Pietro Masotti, che interpreta Marcello ne Il Paradiso delle Signore, sarà ospite fisso nel programma Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone.

Emanuel Caserio, l’annuncio della morte di suo zio e la carriera

“Questa notte improvvisamente muore tuo zio e tu inizi una nuova avventura come ospite in un bel programma per sorridere in tv. Sarà difficile farlo”, queste le parole dell’attore quando ha annunciato nelle stories di Instagram la morte di suo zio. Emanuel Caserio ha, poi, concluso il messaggio, dicendo di non voler rinunciare all’ospitata di oggi:“So che zio (che adorava il Paradiso) sarà fiero di me se riuscirò a strappargli un sorriso da quaggiù. Ciao zio..”.

Sin da piccolo Emanuel Caserio ha dimostrato di avere una grande passione per la musica. Originario di Larina, si è diplomato al Centro Sperimentale di Roma. La sua carriera è iniziata in teatro, dove ha preso parte a diversi spettacoli, per poi fare il suo debutto in tv. È stato protagonista in Squadra Antimafia, nella fiction Il commissario Rex e nella serie tv Un medico in famiglia.

Il successo è arrivato con Il Paradiso delle Signore dove interpreta Salvatore, un ragazzo siciliano. Si sa davvero poco sulla sua vita provata. Qualche tempo fa, ha dichiarato di avere avuto una storia d’amore con un’amica di sua mamma che, però, poi è terminata.