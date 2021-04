Jennifer Lopez in versione sirenetta, look stupisce i fan. Un sogno – FOTO

Jennifer Lopez si è mostrata sorridente e radiosa. Gli scatti postati su Instagram hanno conquistato i fan. La 51enne lascia senza parole.

Sorridente e bellissima in riva al mare. Così Jennifer Lopez si è mostrata su Instagram. La cantante ha pubblicato un carosello d’immagini in cui si mostra radiosa. Indosso un outfit total black. In alcuni scatti il look è impreziosito da una camicia bianca aperta. In altri lascia le spalle scoperte.

Le foto sono state realizzate nell’ambito di uno shooting per il magazine Instyle. Nel post, oltre a taggare il giornale, l’attrice ha citato anche il suo brand di bellezza. Con “Jlo Beauty” ha dato vita a un marchio di prodotti per il corpo. La cantante è seguitissima sui social. Sono 148 milioni di follower che la seguono. Ogni giorno posta scatti di vita professionale e personale.

Jennifer Lopez in forma smagliante: la crisi con il compagno

Su Instagram la Lopez condivide scatti con i fan in cui si mostra sempre bellissima. Nonostante i suoi 51 anni sfoggia un fisico mozzafiato. Attualmente è impegnata sul set, nella Repubblica Domenicana, di un nuovo film. Cantante e attrice ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento e il suo fascino. Tra hit e noti film, il suo volto è conosciuto a livello planetario. Nelle ultime settimane ha catturato l’attenzione in merito alla sua vita sentimentale.

Secondo alcune indiscrezioni la sua storia d’amore con Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball, sarebbe ai ferri corti. Una notizia che ha lasciato i fan senza parole. Sembrava che la coppia fosse prossima alle nozze. Due anni fa Alex le avrebbe donato un anello alle Bahamas. Dopo tutto questo tempo il pubblico non attendeva altro che le loro nozze.

Per chiarire la situazione il compagno si sarebbe recato sulle riprese del nuovo film della Lopez. I due si sarebbero confrontati per alcune ore per capire se darsi una seconda opportunità.