Pandemia: possibile cambio di colore per alcune regioni

Il fine settimana potrebbe portare a delle novità con un cambio di colore per alcune regioni

Il consueto monitoraggio del venerdì potrebbe determinare un cambiamento di colore per alcune regioni che attendono pazientemente il passaggio dal rosso all’arancione. La decisione sarà determinata ovviamente dall’andamento epidemiologico di ciascuna regione.

Attualmente, le regioni in zona rossa sono Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta. Mentre alcune potranno sperare in un cambio di rotta per l’inizio della prossima settimana, per le altre sarà più difficile ipotizzare misure meno restrittive.

Pandemia: le regioni che possono sperare nella fascia arancione

Sono molte le regioni che attendono il responso delle indagini circa l’andamento epidemiologico e che sperano in un allentamento delle restrizioni anti Covid 19. Per i passaggio, però, saranno determinanti i dati del monitoraggio che potranno confermare nella zona arancione le regioni attualmente nella medesima fascia, prevedere un cambio verso un alleggerimento delle misure o una conferma dello stesso colore.

Tra le zone attualmente in zona rossa, le regioni che possono sperare in un cambio di fascia sono: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana. Tutte, ad eccezione della Calabria, per la quale l’indice Rt sarebbe ancora al di sopra dell’1,25, presentano un miglioramento sul fronte dei contagi sebbene permanga un problema legato alle terapie intensive che appaiono ancora troppo affollate.

Per le regioni attualmente in zona arancione, cioè l’Abruzzo, la Basilicata, il Lazio, la Liguria, le Marche, il Molise, la Sardegna, la Sicilia, l’Umbria, il Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento, la situazione dovrebbe restare invariata.

Le uniche per le quali non sembrerebbe possibile un cambio di colore verso l’arancione potrebbero essere la Campania e la Valle d’Aosta che non presentano segnali incoraggianti sul fronte dei contagi.