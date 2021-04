Un Posto al Sole anticipazioni 9 aprile: new entry nella soap per Vittorio! Dopo quello che è successo con la sua ex fidanzata Alex, forse è arrivato il momento di voltare pagina

I sabotaggi ai Cantieri continuano senza sosta e a questo punto appare evidente che ci sia un problema enorme da risolvere. Franco è stato aggredito dall’operaio che sta collaborando per mandare tutto in rovina e adesso bisogna vedere cosa succederà in futuro.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera

Clara o Rossella? Questo è il dilemma per Patrizio Giordano, il ragazzo è sempre più confuso e non sa che cosa fare e soprattutto non riesce a capire di chi è innamorato. Intanto Clara, aiutata da Niko, deve decidere in che modo procedere nei confronti del suo ex Alberto Palladini dopo gli ultimi avvenimenti. Che cosa succederà?

Vittorio ha vissuto un momento molto difficile dopo la partenza di Alex, non è stato facile superare questa brutta rottura e negli ultimi tempi si è lasciato molto andare. Intanto una noiosa incombenza si trasformerà in una bella sorpresa: entra così in scena un nuovo personaggio, Speranza.