Il pubblico di “The Real Housewives” la conosce come Maria Consiglio, la più irriverente tra le sette amiche/nemiche di Discovery Plus che si dimenano tra aperitivi di lusso e feste esclusive in una Napoli dai mille colori.

Maria Consiglio Visco Marigliano del Monte, si chiama così la più irriverente e sferzante tra le “Real Housewives“. Diretta discendente da una famiglia nobile partenopea, Maria Consiglio ha lavorato come funzionario per il ministero dei Beni Culturali. Oggi però Maria Consiglio ha cambiato vita ed è diventato un volto noto della televisione generalista italiana.

Maria Consiglio, tutto sulla vita privata della più irriverente delle Real Housewivews

Nelle sue vene scorre sangue blu, infatti la simpaticissima Maria Consiglio vanta origini nobiliari. Suo nonno sarebbe stato un barone di origini pugliesi mentre il padre sarebbe stato un duca oltre che un famoso medico.

La sferzante Maria Consiglio porta il nome della nonna e sarebbe anch’essa una duchessa. Di lei non conosciamo la sua data di nascita, forse per questioni di etichetta ha preferito non divulgare questa informazione.

Sappiamo però che la duchessa Maria Consiglio ha studiato Scienze politiche e turistiche conseguendo anche un master in “Trasporti ed energia” presso un ateneo romano.

Stando alle informazioni che possediamo, la sua carriera professionale sarebbe iniziata al ministero dei Beni Culturali in qualità di funzionario. In più è stata anche una conduttrice radiofonica.

Dopo il successo della prima stagione di “The Real Housewives“, Maria Consiglio è diventata ospite fisso di “Forum“, la trasmissione di rete 4 condotta dalla giornalista Barbara Palombelli, in cui la tagliente Maria Consiglio fa l’opinionista raccontando anche aneddoti della sua vita privata.

Della sua vita privata non sappiamo moltissimo. Lei stessa, durante uno degli episodi della prima stagione del format “The Real Housewives” ha raccontato di essere stata purtroppo protagonista di un evento tragico.

La simpaticissima Maria Consiglio, infatti, raccontò alle amiche durante un pranzo a casa sua di essere stata molto innamorata di un uomo e di essere stata in procinto di sposarsi. La duchessa ha poi raccontato di aver dovuto abortire.

Al momento non sappiamo se Maria Consiglio ha un compagno o un fidanzato. Quel che è certo è che c’è qualcuno nella sua vita da cui non osa mai separarsi: la sua cagnolina Chanty dalla quale non si separa mai.

Per i suoi follower, la sua cucciola si chiama “aristochanty” e ha anche un profilo Instagram seguito da poco più di 200 persone.

Sferzante, irriverente, delle volte anche un po’ “velenosa”, Maria Consiglio è uno dei protagonisti di “The Real Housewives che più di tutte “mette pepe” nelle dinamiche di gruppo.

Il suo slogan sui social è “baci profumati“, ama cucinare e memorabili sono le sue corrette sul lungomare di Napoli mentre “scaccia le malelingue, la cattiveria e l’invidia“.