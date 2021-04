Il presentatore più amato della televisione italiana è senza dubbio conosciuto e apprezzato dai telespettatori. Ma quali sono le curiosità che non tutti conoscono?

Siamo abituati a vedere Carlo Conti durante le sue trasmissioni televisive, ed è senza dubbio il conduttore di maggiore successo delle televisione italiana.

Nonostante sia molto conosciuto e apprezzato, ci sono alcune curiosità riguardo il conduttore toscano che in molti non sanno.

Scopriamole insieme!

CHE LAVORO FACEVA PRIMA

Prima di diventare un celebre personaggio televisivo, anzi prima di iniziare a 25 anni a lavorare in Radio, Carlo Conti era impiegato presso una banca e si occupava di analisi di bilancio.

2. UNA DONNA TRA LUI E FRANCESCA

Carlo ha avuto una lunga relazione con Francesca Vaccaro, costumista della Rai. Questa fu interrotta quando il presentatore iniziò una storia con Roberta Morise, professoressa de L’Eredità nel periodo in cui lui era alla conduzione. Quando la storia tra i due finì, complice la differenza d’età, Carlo Conti annunciò le nozze con Francesca Vaccaro, con la quale si sposò l’anno successivo.

3. LA SUA FAMIGLIA DI ORIGINE

Carlo Conti rimase orfano di padre quando aveva solamente 19 anni e crebbe con la madre Lolette e i nonni materni. Il padre era morto a causa di un tumore ai polmoni e quando Carlo era adolescente proprio sua mamma gli fece provare un tiro di sigaretta dicendogli: “Prima che lo facciano i tuoi amici, ci penso io. Sappi che tuo padre è morto per colpa loro”. La donna è poi morta nel 2002.

4. UN POSTO NELLO SPAZIO

Al conduttore di Rai Uno gli è stato dedicato il nome di un asteroide: 78535 Carlo Conti.

5. QUANDO CONOBBE PIERACCIONI E PANARIELLO

Nel 1982 Carlo conti conobbe Leonardo Pieraccioni quando conduceva “Un ciak per artisti domani” e il talentuoso regista si presentò. Giorgio Panariello invece lo conobbe nel 1985 in un programma di Rai 3 dove imitava Renato Zero. Dunque sono passati quasi 40 anni dal primo incontro.