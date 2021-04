Manicure Yin e Yang: la nuova mania della Primavera 2021

La manicure ideale del 2021 invita ad un azzardo ben preciso: abbandonare la timidezza e tentare con l’eccentrico. Ecco perché la Primavera 2021 prevede una fantasia che si distacca da tutto ciò che abbiamo sempre concepito come decorazione per le unghie: diamo il benvenuto all’equilibrio dello Yin e lo Yang per le nostre dita!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabelle (@bellabeautyletchworth)

Lunghe, quadrate o a mandorla, nude o con contrasti cromatici, le manicure del 2021 non prevedono la timidezza. Anzi, il libero sfogo della fantasia è assolutamente ben accetto.

Sui social abbiamo avuto modo di osservare ogni tipo di nuance e lunghezza, mentre le passerelle delle nuove collezioni ci hanno educate all’originalità dei contrasti e all’esagerazione in fatto di forme, tonalità e nail art.

Brillantini, dettagli tridimensionali, sfumature, clip: le manicure dell’Inverno 2021 hanno spaziato tantissimo in fatto di fantasiose decorazioni. Ma non saranno da meno le tendenze moda Primavera Estate 2021 che prevedono una super novità in fatto di nail art: il tema Yin e Yang sta spopolando su Instagram e si appresta a diventare la scelta preferita per le nostre unghie.

La Nail Art ai tempi della Primavera 2021: il segreto è il principio dello Yin e lo Yang

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nails By Zoe At Vision (@nailsbyzoevision)

Maschio e femmina, forte e debole, principio e fine, cielo e terra, bene e male… Yin e Yang rappresentano, nella cultura orientale, i due poli opposti che si attraggono e determinano l’equilibrio di ogni cosa.

Con questi concetti comincia il viaggio della teoria taoista e, chi l’avrebbe mai detto, dal I secolo d.C. atterriamo direttamente tra le tendenze moda della Primavera 2021 e lasciamo che le parole di Confucio colorino le nostre unghie, attraverso ricostruzioni in gel e manicure colorate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗦𝗧𝗘𝗩𝗜𝗘🧿𝗖𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗡𝗮𝗶𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵🌿 (@gelsbystevie)

Dal bianco e nero fusi in un abbraccio che va oltre i limiti del tempo, minimal e con linearità, alle versioni più stravaganti che coinvolgono fantasie più elaborate e vistose, quella della nail art a tema Yin e Yang sembra essere diventata una vera e propria mania!