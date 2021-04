Eleonora Pedron, una venere bionda sul tetto del mondo – FOTO

Eleonora Pedron sublime in un tris di scatti che affascinano il pubblico e mostrano la città ai piedi della sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

Eleonora Pedron ha lasciato il pubblico del web a bocca aperta pubblicando un tris di foto su Instagram in cui risplende di una bellezza degna di una diva d’altri tempi. Per questi scatti, di cui uno in bianco e nero, l’affascinante showgirl si è lasciata ritrarre con addosso un morbido candido vestito. L’abito fasciandole delicatamente il corpo le permette di mettere in risalto le sue curve generose del suo fisico facendo così un regalo ai suoi tanti follower del noto social network.

In queste foto, con le mani portate agli inconfondibili capelli biondi, Eleonora ha deciso di guardare dritta verso l’obiettivo. Lo sguardo provocatorio e provocante abbatte la parete del monitor e arriva dritto al cuore degli ammiratori che sarebbero ben felici di donarglielo. Mentre la città è ai suoi piedi dalla splendida terrazza su cui si trova Eleonora sembra un’antica dea scesa sulla terra per ammaliare i poveri mortali.

LEGGI ANCHE -> Il 25 aprile di Michelle Hunziker: “La libertà sa di rose e gelsomino” – FOTO

Il drammatico passato di Eleonora Pedron

Per vederlo vai su Successivo