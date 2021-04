Manchester Utd – Roma: il tabellino della semifinale di Europa League

La semifinale disputata all’Old Trafford termina con il vantaggio per gli inglesi che ipoteca la finale.

La Roma sembrava a un passo dall’impresa all’Old Trafford, fino a metà del secondo tempo.

I giallorossi a causa di tre infortuni subiti nella prima frazione di gioco, finiscono subito le slot utili per le sostituzioni e nella seconda metà della gara non possono permettersi cambi risultando più stanchi degli avversari.

I Red Devils, tuttavia, non restano a guardare e nella ripresa ribaltano il risultato.

Al 9′ passa in vantaggio la squadra di casa con il gol di Bruno Fernandes imbucato da Cavani che riceve palla da Pogba. Con uno splendido ‘scavetto‘ salta Pau Lopez e porta i suoi in vantaggio.

La Roma reagisce e dopo soli 4′ ottiene un calcio di rigore per un fallo di mano in area di Paul Pogba: l’arbitro indica il dischetto, Pellegrini si posiziona dagli undici metri e trasforma.

Il vantaggio per i giallorossi arriva al 34′ con un’imbucata di Mkhitaryan per Pellegrini che serve Dzeko e a porta vuota realizza l’1-2.

All’inizio della ripresa il gol del pareggio per i Red Devils con Cavani che servito da Pogba in seguito a una ripartenza sigli il 2-2 con un destro ad incrociare.

Al 64′ gli inglesi tornano di nuovo in vantaggio con la doppietta personale di Cavani: da un destro di Rashford, non irresistibile, Mirante respinge male e centralmente: l’uruguaiano non sbaglia.

A 20′ dalla fine del match Bruno Fernandes porta i suoi sul 4-2 grazie a un calcio di rigore ,contestato dai giallorossi per un presunto fallo di Smalling su Cavani.

Al 75′ è Pogba a finire sul tabellino dei marcatori: corner battuto da Bruno Fernandes che crossa di prima al centro, il francese stacca di testa e batte Mirante.

All’85’ chiude le marcature Grenwood subentrato appena a Rashford, il diciannovenne condanna la Roma e supera Mirante, su lancio con l’esterno di Cavani dalla sinistra.

Il tabellino della gara

Marcatori: 9′ Bruno Fernandes, 15′ Pellegrini, 34′ Dzeko, 48′ Cavani, 64′ Cavani, 71′ Bruno Fernandes, 75′ Pogba

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): de Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani.

A disp.: Grant, Henderson, Bailly, Mata, Greenwood, Diallo, James, Telles, Matic, William, van de Beek, Tuanzebe.

All. Ole Gunnar Solskjaer

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (28′ Mirante); Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout (5′ Villar), Spinazzola (37′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Villar, Mayoral, Kumbulla, Perez, Peres, Ciervo, Darboe.

All. Paulo Fonseca

Ammonizioni: 49′ Villar, 50′ Pogba, 61′ Smalling

La gara di ritorno di questa semifinale di Europa League si giocherà giovedì 6 maggio alle 21:00, all’Olimpico dove i giallorossi tenteranno l’impresa.