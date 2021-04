Esonero Pirlo, trovato il sostituto: spunta il nome che non ti aspetti

Andrea Pirlo, coach della Juventus non avrebbe la panchina garantita per la prossima stagione. Il nome del papabile sostituto per un esonero inevitabile



Non è stata una stagione all’altezza della situazione per il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera, dopo nove anni consecutivi, fatti di successi tra coppe nazionali e campionati aveva tentato il jolly tra gli esordienti in panchina per cercare il successo nella tanto desiderata, Europa che conta.

L’obiettivo da due anni a questa parte era ricercare l’espressione del “bel gioco” e il biglietto da visita del Pirlo calciatore portava il pensiero in questa direzione. L’interesse per il novello, appena uscito dalla scuola di Coverciano era così forte, tanto da convincere Paratici e Nedved ad aver trovato la “chiave di volta” che mancava.

Dopo un inizio scoppiettante, gli ingranaggi della squadra iniziano ad arruginirsi, ottenendo amarissime sconfitte che precludono nell’immediato il cammino per lo scudetto. Come se non bastasse, sul fronte Europa arriva l’amarezza dell’eliminazione contro l’abbordabile Porto di Sergio Conceiçao.

All’indomani dell’uscita di scena dalla Champions League, Andrea Pirlo inizia ad avvertire i primi scricchiolii sulla panchina e la dirigenza bianconera, con la stagione ormai compromessa matura l’idea di puntare su altre piste come allenatore

Andrea Pirlo, chi è il candidato numero uno per la panchina bianconera