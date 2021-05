Verona-Spezia, le pagelle e il tabellino della partita

Pagelle e tabellino della gara valevole per la 34esima giornata del campionato di Serie A Verona-Spezia, appena terminata

La gara tra Verona e Spezia poteva essere sbloccata al 3 minuto con un gol di Lasagna che però è stato annullato per fuorigioco a inizio azione dopo che l’arbitro ha chiamato l’intervento della Var. Al 26′ Provedel compie un autentico miracolo su colpo di testa in tuffo di Salcedo, è una ghiotta occasione per il Verona.

Al 47′, in pieno recupero, ci prova ancora Salcedo ma la sua conclusione termina sul palo. I legni per la squadra gialloblu sono ben 19, solo il Milan ne ha presi di più, 20.

Verona-Spezia, pagelle e tabellino del match

La partita si sblocca al 46′ con un gol di Salcedo: scambiano Dimarco e Lazovic per la testa del 19enne che non sbaglia. Al 53′ Ricci serve Verde che non centra la porta. Al 59 lo Spezia compie una buona azione in contropiede, Verde non colpisce però bene il pallone, la sua conclusione viene a metà tra un cross e un tiro, il Verona ringrazia. Al 66′ Gyasy serve Nzola che calcia di prima ma il suo tiro viene respinto dal portiere avversario.

Al 79′ ci prova Ricci da punizione ma il suo tiro va a sbattersi sulla barriera.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Dawidowicz 6, Magnani 6,5 (77′ Gunter s.v.), Dimarco 6,5; Faraoni 6, Sturaro 5 (46′ Tameze 6), Barak 6, Lazovic 7; Salcedo 7 (65′ Ilic 6), Zaccagni 6 (60′ Bessa 6); Lasagna 6 (60′ Kalinic 6). All. Juric 6

Spezia (4-3-3): Provedel 6; Vignali 5,5, Chabot 6, Ismajli 5,5, Marchizza 5,5; Estevez 5,5, Ricci 6, Maggiore 6,5 (66′ Leo Sena); Verde 5,5 (66′ Agudelo 6), Nzola 5, Gyasi 5,5. All. Italiano 6

Arbitro: Manuel Volpi

Reti: 46′ Salcedo (V)

Ammoniti: Nzola (S), Zaccagni (V), Dawidowicz (V), Sturaro (V), Chabot (S), Ilic (V), Tameze (V)

Espulsi:

Migliore in campo: Salcedo (V)