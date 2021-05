Elodie in sottoveste rossa è qualcosa di illegale. Il pizzo poi, rende la mise da notte ancora più audace. Il trionfo della seduzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

In occasione del proprio compleanno, Elodie ha scattato delle foto in compagnia del fidanzato, Marracash. Outfit elegante per entrambi, il rapper indossa un vestito nero reso meno formale dai pantaloni larghi e da alcuni particolari – come i bottoni – per alleggerire la serietà della mise.

Elodie è incantevole: abito nero a manica lunga, la parte superiore aderisce perfettamente sul corpo dell’artista, la gonna ampia a campana invece le arriva sopra il ginocchio. Le scarpe sicuramente danno quel tocco glamour alla mise: animalier – sembra un effetto pitonato – sulle tonalità del verde, bianco e nero.

I capelli sono raccolti in uno chignon, ottimo per poterla ammirare in tutto il suo splendore. Appare più radiosa che mai Elodie, la foto ha colpito così tanto il web da raggiungere quasi i 500 mila like.

LEGGI ANCHE->“Ed è subito zoom”: la scollatura di Diletta Leotta infiamma il web: che décolleté – FOTO

Elodie in sottoveste: un sogno proibito

Per saperne di più, vai su successivo