“Bella la tuta! E dietro?” outfit super attillato per Laura Cremaschi – FOTO

Laura Cremaschi si allena e sfoggia un outfit che lascia poco all’immaginazione. Tutto super attillato.

“Una controllatina al vestito” scrive Laura Cremaschi su Instagram mentre l’addetta ai costumi controlla che l’abito grigio metallizzato super corto e con ampia scollatura a V sia perfetto prima della messa in onda di Avanti un altro. Un post che ha dato adito a battute e doppi sensi, non tutti ripetibili ma mirati comunque sia – seppur forse alcuni in maniera troppo esplicita – ad apprezzare il personaggio televisivo. La Cremaschi è molto amata tanto da essere seguita sui social da ben 1 milione di followers.

Attraverso il vestito molto striminzito e aderente è possibile scorgere le forme sinuose della giovane, il lato A inoltre è a rischio esplosione e questo inconveniente non dispiace ai fans, anzi ne rimangono colpiti…a bocca aperta.

Laura Cremaschi, l’outfit è troppo attillato e si vede tutto

