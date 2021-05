Federica Pellegrini, il selfie allo specchio mentre si allena è da oro olimpico: divina – FOTO

Federica Pellegrini ha mandato in delirio i suoi milioni di fan sui social network con una foto pubblicata nelle sue IG Stories

La “divina” del nuoto spesso sarà alle Olimpiadi di Tokyo, che dovevano svolgersi l’anno scorso ma per causa del Covid sono saltate. Quindi per Federica Pellegrini sono giorni di duro allenamento per prepararsi al torneo olimpionico in perfetta forma fisica. Quando qualcosa però ti piace non c’è nulla che possa stancarti e lei lo sa e al contrario si diverte mentre regala un seflie allo specchio mentre si allena in palestra in tenuta sportiva. La Pellegrini fa una linguaccia al suo pubblico al momento di scattarsi la foto, che ha senz’altro mandato in tilt i suoi fedelissimi follower su Instagram.

La “divina” è vestita con pantaloncini molto corti che lasciano spazio alle sue chilometriche gambe scolpite e la canotta indossata mostra le altrettanto scolpite braccia da nuotatrice, naturalmente. I capelli biondi legati con la frangetta e le scarpe coloratissime da ginnasta completano il quadro perfetto di uno scatto che regala emozioni e passione.

Federica Pellegrini, l’immagine allo specchio della “divina”

