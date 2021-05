“Tuo marito ha fatto terno”, Caterina Balivo, scollatura e stacco di coscia in un’unica FOTO

Caterina Balivo e lo scatto da urlo per la festa della mamma: scollatura da infarto e stacco di coscia in un’unica foto. Divina!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Quest’oggi, nella giornata in cui si celebrano tutte le mamme del mondo, moltissimi personaggi dello spettacolo stanno pubblicando foto assieme ai loro figli. Una tendenza a cui non si è sottratta la stessa Caterina Balivo, amatissima conduttrice della Rai e storico volto del programma “Detto fatto”. L’ex modella, sposata con Guido Maria Brera, ha avuto da quest’ultimo i suoi splendidi figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, nata nel 2017. Per amore dei due bambini, la Balivo si era anche presa una pausa dagli impegni lavorativi, così da poter dedicare loro ogni spazio di tempo. Attraverso uno scatto dalla sensualità devastante, la presentatrice ha voluto ringraziare suo marito e la sua meravigliosa famiglia: la combinazione fra scollatura e stacco di coscia è da perdere la testa.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Gregoraci, scollatura infinita e espressione di estasi che manda al manicomio – FOTO

Caterina Balivo, scollatura e stacco di coscia in un’unica FOTO

Per vederla, vai su Successivo