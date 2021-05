Uomini e Donne, Massimiliano Morricone ha scelto! SPOILER

Uomini e Donne, Massimiliano Morricone ha scelto! Dopo diversi mesi, il suo percorso è giunto a termine: ha deciso di portare a casa Vanessa

Massimiliano Mollicone ha deciso di portare a termine il suo percorso a Uomini e Donne. Dopo settimane di frequentazione con Eugenia e Vanessa, ci ha pensato tanto e alla fine ha capito che il suo cuore aveva già scelto per lui: alla fine si è seduto su quella sedia rossa e ha rivelato a Vanessa di volerla portare a casa. Dunque, Eugenia è andata incontro ad una cocente delusione.

Uomini e Donne, chi è il tronista Massimiliano Mollicone

Massimiliano non ha avuto affatto una vita e una infanzia facile: ha lavorato fin da piccolo per occuparsi di sua madre e di sua sorella. Ha vissuto in estrema povertà e ha cominciato a guadagnare i primi soldi quando è diventato un modello. Uomini e Donne è arrivato come un fulmine a ciel sereno e gli ha permesso di farsi conoscere in televisione, è diventato sempre più amato e ha conquistato l’affetto di due ragazze che speravano di riuscire a fare breccia nel suo cuore.

Eugenia negli ultimi tempi era davvero tanto presa dal tronista e tutta la razionalità con aveva cominciato questo percorso, era oramai andata persa. Sarà difficile per lei superare questo momento di delusione.