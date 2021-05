Sposa scappa dall’altare e lascia il futuro marito di sasso: l’incredibile motivazione

Neanche il tempo di scambiarsi gli anelli, che la donna, delusa dal suo uomo fa prevalere altre priorità al proprio cuore

Le motivazioni per cui un uomo o una donna, nella coppia decidono di fare un passo indietro sono diverse, altre bizzarre. L’ultima ora rientra “ad hoc” nella seconda categoria e ha davvero del clamoroso agli occhi del lettore.

Il racconto di un matrimonio di origine indiana mette in risalto tutta una serie di dettagli, che possiamo facilmente riscontrare nei racconti fantastici o nei telefilm romantici. Nel proiettare alla realtà dei fatti, l’evento più atteso dalla vita di una persona, siamo di fronte ad un caso del tutto esclusivo.

L’accaduto si è verificato nel momento in cui i due sposi, presenti sotto il “baldracchino” erano in procinto di scambiarsi il fatidico “sì”, sull’altare dei desideri. Si tratta di una storia rocambolesca che non ha più preso la piega che tutti i presenti si aspettavano

Il piccolo particolare prevale sull’amore: la ricostruzione di una clima surreale

Durante lo scorso weekend, gli invitati alla cerimonia del matrimonio di una coppia di sposi indiana hanno sbarrato gli occhi dallo stupore per l’evolversi della vicenda.

Tutti i preparativi erano andati a buon fine tra le famiglie dei rispettivi coiniugi, con regali e fedi nunziali, pronti a rendere unica la sceneggiatura di un uomo e di una donna, sotto il baldracchino degli sposi.

Poco prima dello scambio degli anelli, però qualcosa è andato storto o meglio la donna, reisdente del villaggio “Mahoba“, stabilimento di proprietà dello Stato dell’Uttar Pradesh ha preso una decisione che ha provocato nell’immediato, una reazione insolita nel marito, il quale vi rimane così di “sasso”.

La coppia stava dunque per unirsi definitivamente in matrimonio, finchè la sposa ha un sussulto e scappa via, delusa proprio dal futuro marito.

Secondo la stampa locale indiana, la donna già nutriva forti dubbi sull’istruzione del proprio uomo. Quest’ultimo aveva destato più di qualche sospetto, nei giorni precedenti. E quando la sua futura moglie lo ha interrogato sulla “tabellina del 2″, lui non ha saputo rispondere.

Qualcuno tra i familiari della sposa, sparita nel frattempo nel nulla ha addirittura additato la famiglia di lui, di averli imbrogliati. Insomma una storia clamorosa, che ha riservato ai più romantici un finale tutt’altro che prevedibile