“Lo sguardo si posa sul tuo capolavoro”, Raffaella Fico abbaglia il Duomo di Milano – FOTO

La bellissima Raffaella Fico ha condiviso uno scatto affacciata all’interno della Galleria del Duomo di Milano: i fan però notano solo lei e non le opere d’arte attorno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico ha mandato in visibilio i suoi numerosi follower su Instagram con una foto meravigliosa in cui si fa ritrarre affacciata al balcone all’interno della galleria presso il Duomo di Milano. Sono tante le bellezze che si scorgono intorno a lei, pitture e affreschi, ma i fan notano solo la showgirl, vestita in modo molto provocante.

La bella Raffaella è infatti abbigliata con una semplice canotta bianca da cui si intravede il suo lato a prosperoso sebbene sia di profilo e degli shorts di jeans molto corti. Questi pantaloncini mettono in evidenza il suo sedere di marmo, dettaglio che non è passato per nulla inosservato ai suoi innumerevoli seguaci sui social network, tanto da far scrivere a qualcuno: “Il lato b migliore del mondo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> La grande bellezza, Belen Rodriguez: tutto al vento. Si scopre che è un incanto – FOTO

La foto di Raffaella Fico al Duomo di Milano

Per scoprirla vai su Successivo