Denise Pipitone, la ricerca a Scalea: il fatto che lascia ottime speranze

Continuano le ricerche a Scalea per la piccola Denise Pipitone: l’inedita novità lascia ottime speranze sul futuro ritrovamento.

Ad allertare ancor di più i Carabinieri è stata la notizia sul nome della ragazza presa in causa. Anche lei è Denise . Adesso la giovane, presto rintracciata dall’Arma, si troverebbe in caserma per un chiarire la sua situazione ed identità.

A quanto pare la ragazza dalle prime ricostruzioni avrebbe diciannove anni. Identificata anche la sua presunta madre, di origini rumene ed entrambe residenti in provincia di Cosenza. Con essa non scorrerebbe buon sangue. Infatti la giovane si è spostata a Scalea, dove lavora, dopo aver trascorso la sua infanzia in un collegio cattolico.

Adesso sarebbero iniziate le conferme dei suoi documenti di identità da parte dei Carabinieri, mentre quanto riferito sulla storia familiare della ragazza appare come veritiero ed assordato, sia dai testimoni che dal comandante delle forze dell’ordine in carica per seguire l’indagine, Pietro Sutera. Si proseguirà dunque il prima possibile con l’esame del DNA, sperando che la procura di Marsala accetti la proposta.

A creare in primis sconcerto però sono le affermazioni del legale della famiglia Pipitone, Giacomo Franzitta, il quale sostiene un apparente rifiuto da parte della procura in seguito alle prima richieste. Ci si distaccherebbe dunque anche dalla pista seguita in questi giorni anche dal programma di “Mattino Cinque“, in cui veniva trasposto il famoso video nel capoluogo lombardo di una bimba molto simile a Denise accompagnata da una donna Rom.

