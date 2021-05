“In quanti hanno zoomato?”, Soleil Stasi in costume fa salire la temperatura – FOTO

Soleil Stasi ha condiviso uno scatto in costume che ha fatto salire la temperatura: i commenti a luci rosse dei followers non si sono fatti attendere

E’ tripudio di likes per l’ultimo scatto condiviso da Soleil Stasi. L’americana, che vanta di un pubblico social pari ad oltre 800mila followers, ha ottenuto visibilità tramite la partecipazione a “Uomini e Donne“. Quattro anni fa, la modella venne scelta da Luca Onestini, eppure la relazione tra i due naufragò nel giro di pochi mesi. Mentre l’ex tronista si trovava nella casa del Grande Fratello, infatti, Soleil venne beccata col suo collega di trono Marco Cartasegna: di lì a breve la coppia si separò definitivamente.

L’influencer, che attualmente risulta single, non perde mai l’occasione per condividere scatti dalle pose provocanti, che lasciano sempre i fan di stucco. L’ultima fotogallery pubblicata risale a qualche ora fa: in costume, Soleil si è guadagnata i commenti più bollenti.

