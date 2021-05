La salma è stata rinvenuta lunedì mattina (10 maggio) da un fattorino di giornali. Ad annunciarlo è la procura locale.

Scoperta agghiacciante nel nord della Francia. Siamo nel dipartimento della Senna e Marna, precisamente a Pontault-Combault (Île-de-France). Nel popolato comune francese, circa 38mila abitanti, è stato ritrovato un cadavere parzialmente privo di vestiti. La scoperta risale a lunedì (10 maggio). I media francesi precisano che la scoperta è avvenuta nelle prime ore del mattino. Erano circa le 5.30 quando un fattorino di giornali ha notato accidentalmente il corpo senza vita all’angolo di una strada nel quartiere del villaggio inglese. La notizia trova conferma nelle dichiarazioni della procura locale: il processo di identificazione della ragazza è ancora in corso. A seguire i dettagli.

La ragazza è morta strangolata: al via le indagini

Nelle dichiarazioni ufficiali si legge che la salma appartiene a una giovane ragazza, la cui età oscilla dai 14 ai 22 anni. Secondo i primi risultati dell’autopsia, la vittima “sarebbe morta strangolata […] probabilmente nella notte tra domenica e lunedì”, così ha riferito Béatrice Angelelli, portavoce della procura di Melun, comune francese nella Senna e Marna. L’alto funzionario ha inoltre precisato che il corpo è stato ritrovato “parzialmente nudo.” La salma riporta gravi ustioni all’altezza della schiena mentre il viso è scavato da profonde ferite. Stando alle descrizioni dei notiziari, la ragazza è bionda con occhi azzurri, descritta come “tipo europeo”. Tuttavia, gli ispettori non hanno rilevato alcun documento o dettaglio essenziale all’identificazione della vittima: le indagini restano aperte per ulteriori accertamenti.

Il caso è stato affidato alla brigata criminale della polizia giudiziaria di Versailles.

