Misheck Nyandoro è padre di 151 figli e marito di 16 donne, sta per sposare la 17esima ed è felicissimo. L’uomo ha 66 anni e dice di non lavorare in quanto è occupato a soddisfare sessualmente le sue amate, ogni notte va a letto con quattro delle sue mogli.

La sua vita è molto stressante dal momento che deve avere a che fare con tantissima gente, ma il suo è un piano iniziato nel 1983 e non intende dire basta.

Un amore grandissimo che si divide per tante persone, Misheck vuole continuare

Misheck Nyandoro è un veterano di guerra di 66 anni originario dello Zimbabwe, nella sua vita si è posto un obiettivo, quello di avere tante mogli e tanti figli. Ha iniziato questo progetto di poligamia 38 anni fa e non ha intenzione di smettere.

Il 66enne sta per sposare la sua 17esima moglie e continuerà finché avrà vita. Il suo è un piano ben studiato, non lavora in quanto consuma tutte le sue energie per soddisfare le sue mogli.

Ogni sera va a letto con quattro donne, così da tenere gli equilibri con tutte senza ferire i sentimenti di nessuna in particolare.

Misheck Nyandoro non ha lavoro, sono gli altri a lavorare per lui, con 151 figli che badano a lui il 66enne si dedica solo a soddisfare i piaceri delle sue donne. E’ una persona molto premurosa con i suoi figli e le sue mogli, cambia il suo atteggiamento durante l’attività sessuale per soddisfare le donne che hanno età differenti