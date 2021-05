Pomeriggio 5, gli ospiti si scagliano contro la coppia: “E’ solo pubblicità”

Pomeriggio 5, gli ospiti si scagliano contro Marialaura De Vitiis e Paolo Brosio: “Un po’ di pubblicità non fa mai male”

Barbara D’Urso, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, ha aperto la sezione dedicata allo spettacolo annunciando al pubblico una “notizia choc“. La conduttrice si riferiva alla rottura tra Paolo Brosio e Marialaura De Vitiis, da lei soprannominati “topolino” e “topolina”, che si erano fatti notare per via dell’elevata differenza d’età che li separava: ben 42 anni. Di comune accordo, entrambi hanno comunicato la rottura attraverso dei post apparsi sui social.

La loro storia d’amore aveva diviso il pubblico. Alcuni si erano mostrati solidali con la coppia e avevano creduto al loro rapporto; altri, al contrario, ritenevano che la De Vitiis stesse solamente cercando il modo di emergere e di farsi strada in questo mondo. Gli opinionisti di oggi, di fronte all’annuncio della D’Urso, si sono scagliati contro l’ormai ex coppia: le critiche hanno preso di mira soprattutto la 22enne, rea di aver strumentalizzato Brosio.

Pomeriggio 5, gli opinionisti contro la nota coppia: “E’ solo pubblicità”

Il primo a scagliarsi contro Marialaura De Vitiis e Paolo Brosio è stato l’ex politico Antonio Razzi, che negli ultimi tempi è divenuto una vera star del web. L’uomo, senza mezzi termini, ha lasciato intendere di non aver mai creduto al sentimento che univa la coppia. “Per come la penso io non poteva andare” – ha esordito Razzi, specificando poi – “Per l’età. Il nonno non può sposare la nipote“. La D’Urso, dopo aver ascoltato le sue parole, si è completamente dissociata: “Bisogna andare oltre, la differenza d’età non è un ostacolo“, ha asserito con convinzione.

Paolo Brosio, classe 1956, era fidanzato con la 22enne ormai da qualche mese. “Topolino” e “topolina”, ospiti privilegiati della D’Urso, avevano anche fatto le presentazioni ufficiali in diretta: tutto lasciava presupporre che i due facessero sul serio. Candida Morvillo, interpellata dalla conduttrice, si è espressa così: “Io li avevo visti da te, ma non mi avevano convinta. Sembrava qualcosa di troppo affrettato“.

Anche Raffaello Tonon, che non rinuncia mai ad esprimere la propria opinione, si è posto sulla stessa linea di Razzi. “Un’avventura” – ha asserito, lapidario – “Non credo che lei fosse innamorata. Un po’ di pubblicità non fa mai male“. La maggior parte degli ospiti si è trovata a concordare su un aspetto: Marialaura avrebbe approfittato della popolarità di Brosio per farsi strada nel mondo della tv.

Barbara D’Urso, che al contrario ha sempre creduto nella veridicità della relazione, non vuole perdere la speranza. Secondo la conduttrice, la questione fra Brosio e la De Vitiis potrebbe presto riaprirsi.