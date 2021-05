Mercedesz sgancia la bomba a Pomeriggio 5: “Stiamo insieme ma…”. Gelo in studio

Ospite di Pomeriggio Cinque, Mercedesz ha sganciato la bomba e ha svelato i suoi attuali rapporti con Lucas Peracchi: “Stiamo insieme ma…”

Dopo oltre una settimana di silenzio, Mercedesz ha finalmente replicato alle dichiarazioni rilasciate dal suo ex fidanzato Lucas Peracchi. Il personal trainer, alcuni giorni fa, aveva ammesso la rottura fra lui e la modella. “E’ finita, non si andava d’accordo“: queste, nello specifico, erano state le sue parole, che non sembravano lasciar intravedere spiragli di speranza. La recente confessione di Mercedesz, tuttavia, potrebbe rimettere in discussione tutto.

Ospite di Pomeriggio Cinque, la figlia di Eva ha finalmente parlato a cuore aperto della rottura, nonostante i suoi occhi fossero velati da una profonda malinconia. Anche gli altri opinionisti, che si sono accorti del malessere dell’influencer, non hanno potuto far a meno di commentare: “Non ti vedo felice“, “Hai gli occhi lucidi“. Incalzata dalle domande, Mercedesz alla fine ha ammesso la verità: in studio è calato il gelo.

Pomeriggio 5, Mercedesz vuota il sacco: “Stiamo insieme ma…”. Gelo in studio

Dopo che Barbara D’Urso le ha dato la parola, Mercedesz ha iniziato a replicare alle dichiarazioni rilasciate dal suo ex Lucas Peracchi. “Io non avrei messo subito la storia” – ha esordito la modella, criticando la scelta del personal trainer – “Ci conosco, so che litighiamo, soprattutto di recente stiamo litigando uno sacco. Credo che c’entri anche la quarantena“.

Dalle parole dell’influencer, la relazione non è parsa del tutto archiviata. Mercedesz, con grande difficoltà, ha ammesso tutte le complicazioni interne al rapporto, lasciando però intendere che tra i due la rottura non fosse definitiva. Quando la conduttrice le ha chiesto se stesse ancora insieme all’ex tronista, la giovane non ha potuto negare. “Ci siamo presi una piccola pausa; io ero andata da mio zio, ora stiamo cercando di risolvere. Sì, stiamo insieme, ma…“.

Le dichiarazioni della ragazza, prive di entusiasmo e di convinzione, hanno fatto storcere il naso agli altri opinionisti, che le hanno domandato il perché di tanta tristezza. Biagio D’Anelli, con estrema franchezza, ha detto di aver percepito il gesto di Lucas come un gesto scorretto e immaturo. Mercedesz, punta sul vivo, ha immediatamente preso le parti del fidanzato: “Lui è impulsivo, l’ha fatto in un momento di istinto“.

Nonostante tra i due sembri essere tornato il sereno, l’atteggiamento di Mercedesz non lascia ben sperare. La coppia, che sta provando a ricucire il rapporto, sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice.