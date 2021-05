“Ogni volta emozioni uniche”, Laura Pausini è l’orgoglio italiano ai David di Donatello – FOTO

Laura Pausini ha postato una foto per annunciare che manca davvero poco per l’inizio della cerimonia dei David di Donatello: la cantante appare molto elegante e, splendida, come sempre

Stasera su Rai Uno ci sarà la cerimonia dei David di Donatello a cui Laura Pausini prenderà parte per il suo brano “Io sì (seen)”, colonna sonora del film “La vita davanti a sé” del regista Edoardo Ponti con Sofia Loren. La bellissima cantante emiliana ha postato da pochissimo uno scatto che la ritrae vestita e truccata di tutto punto con un abito scuro e una collana elegantissima.

La Pausini ha stile ma anche stoffa da vendere. I suoi follower sono impazziti di gioia e molti hanno scritto di non vedere l’ora che inizi lo show. Un utente in particolare ha scritto: “Ogni volta ci regali emozioni uniche” e un altro invece ha commentato: “Laura sei il nostro David di Donatello” e ancora: “Sei l’orgoglio italiano” e via dicendo. Tanti calorosi messaggi di ammirazione, stima e affetto che ogni volta le riempiono il cuore di gioia.

La foto di Laura Pausini di presentazione dei David di Donatello

