Lucas e Mercedesz, amore al capolinea: i dettagli e la reazione di mamma Eva

E’ ufficialmente finita tra Lucas Peracchi e Mercedesz: i dettagli sulla rottura e la reazione di mamma Eva

Dopo settimane in cui i due fidanzati non si mostravano più insieme sui social, è arrivata la conferma da parte di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne: tra lui è Mercedesz è ufficialmente finita. Una storia d’amore, la loro, che ha conosciuto momenti di alti e bassi, e che ha visto la continua intromissione di mamma Eva. Quest’ultima, infatti, ha sempre sostenuto che sua figlia fosse succube del personal trainer. A confermare le voci che parlavano della rottura è stato proprio Lucas, tramite alcune Instagram stories: le parole rivolte a Mercedesz sono lapidarie.

Mercedesz e Lucas, amore al capolinea: la reazione di mamma Eva

Dopo ripetuti tira e molla, Mercedesz e Lucas si sono definitivamente detti addio. Una notizia che non ha colto di sorpresa i fan, i quali da tempo avevano notato la distanza tra i due attraverso i social. A commentare la rottura è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, che mediante alcune Instagram stories ha confermato il tutto.

“Tra me e Mercedesz è finita. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo“: queste le parole del personal trainer, che ha sottolineato il fatto di non voler più parlare di lei. Una notizia che certamente non avrà rattristato mamma Eva, la quale ha sempre sostenuto che sua figlia fosse succube di Lucas: la sua reazione ha spiazzato tutti.

Eva, al momento, non ha ancora commentato l’accaduto, con grande sorpresa da parte degli utenti. Conoscendola, non trascorrerà molto tempo prima che l’ex pornostar dica la sua: come reagirà Lucas Peracchi?