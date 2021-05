Il memorabile trionfo per l'”eterna bellezza” di Monica Bellucci dopo i premi ai David di Donatello si accompagna con quello di Sophia Loren.

Durante lo svolgersi della sua sessantaseiesima cerimonia per la consegna dei David di Donatello, andata in onda nella serata di ieri 11 maggio sul primo canale Rai, fra tutte le più meritate, quanto emozionanti, premiazioni una fra tante attirerà particolarmente l’attenzione del pubblico.

Indetta in maniera del tutto “Speciale”, quanto in onore alla sua carriera, il David consegnato all’attrice e modella Monica Bellucci si mostrerà più tardi come un trionfo senza precedenti. In collegamento da remoto. Ed alle spalle del suo conduttore, Carlo Conti, la nuova edizione per la consegna dei David di Donatello 2021 è pronta a continuare propagando grande speranza.

Monica Bellucci e Sophia Loren: le pose del trionfo senza tempo

Il tutto, avviato il collegamento, si svolgerà con sorprendete estasi verso una delle madrine del cinema mondiale più affascinanti di sempre. Dopo un momento di stasi, in cui il tempo sembrerebbe essersi fermato di fronte alla rigogliosa ed eterna bellezza della musa di Giuseppe Tornatore, sarà lei stessa ad intervenire.

“Dedico questo premio alle mie figlie, Deva e Léonie“, senza troppo scomporsi, lasciando così trapelare la sua felicità dal suo sguardo, e pronunciando ogni parola con la giusta ed irresistibile accezione donata dal timbro della sua vocalità. L’intensa delicatezza del suo timbro di voce sarà infatti la protagonista del nuovo spot pubblicitario dedicato al ritorno nelle sale cinematografiche. Un videoclip travolgente in cui vengono illustrati molteplici istanti raffiguranti iconiche pellicole della storia del cinema.

A seguire giungerà sul palco, con immensa commozione degli spettatori e del restante seguito di artisti presenti in studio, Sophia Loren, per la vittoria del suo settimo David a circa 60 anni di distanza dal primo. Un’emozione palpabile fin da subito che si concluderà con un plauso senza eguali per una delle più grandi attrici di tutti i tempi. “Senza il cinema non posso vivere“, questa resterà la frase chiave del suo discorso.