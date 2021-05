“Sempre incantati da te”. Rosalinda Cannavò brilla più che mai – FOTO

“Sempre incantati da te”. Rosalinda Cannavò brilla più che mai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Rosalinda Cannavò è una delle influencer più amate di questo periodo. L’abbiamo conosciuta come attrice tanti anni fa, quando prendeva parte alle fiction della Mediaset, ma negli ultimi tempi è stata lontana dai riflettori per godersi la sua vita privata e provare ad intraprendere un’altra strada. Quando l’è stato proposto il Grande Fratello Vip, con un po’ di riluttanza ha deciso di accettare. Non sapeva che questa esperienza le avrebbe totalmente cambiato la vita.

Rosalinda Cannavò bellissima nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Rosalinda, entrata nella casa, si è messa in gioco in tutto e per tutto e si è fatta conoscere per la persona che è. Ha raccontato tanti aspetti della sua vita privata ma anche del suo lavoro, è tornata a farsi chiamare con il suo nome e ha messo in discussione tutta la sua vita e tutto il suo passato. Anche la relazione che aveva con Giuliano, da quando era a malapena una ragazzina, è terminata con grande stupore di tutti alla fine del suo percorso nel programma.

A pochi giorni dalla fine, Rosalinda ha cominciato una storia d’amore con Andrea Zenga che fuori sta proseguendo a gonfie vele. Da quando si sono ritrovati fuori, sono più felici e affiatati che mai.