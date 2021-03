Chi è Awed, Simone Paciello, il concorrente de l’Isola dei Famosi. Si prepara ad affrontare questa nuova avventura che gli permetterà di farsi conoscere nel mondo della televisione

Simone Paciello, in arte Awed, è uno dei nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Il pubblico non vede l’ora di vederlo in questi nuovi panni e anche lui si è preparato per settimane intere a questo momento. Ma andiamo a conoscere meglio chi è questo nuovo concorrente.

L’Isola dei Famosi, chi è Simone Paciello in arte Awed

Simone è nato a Napoli il 12 luglio del 1996, dunque ha soli 24 anni e già ha fatto tantissima strada. Nato come youtuber, è diventato famoso per i suoi commenti in chiave ironica sui programmi della televisione. Nel 2016 ha esordito in televisione con Social Face, e nello stesso anno ha anche scritto il suo primo libro. Nel frattempo ha cominciato a girare video insieme ai suoi colleghi Amedeo Preziosi e Riccardo Dose. Nel 2016, firmano tutti e tre insieme un contratto con Newtopia, la casa discografica di J-Ax e Fedez. Ha anche esordito nel mondo del cinema, precisamente nel cinepanettone di Massimo Boldi “Natale al sud“.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si è mai esposto tantissimo. Quando ha girato il cinepanettone ha conosciuto Ludovica Bizzaglia, con cui ha avuto una relazione molto importante. Poi si sono lasciati e da allora sembra non aver più avuto nessuna storia, o almeno non pubblicamente.