Gianni Morandi aggiorna i fan sul recupero: passo cruciale

Gianni Morandi ha condiviso sui social il recupero dopo il grave incidente che l’ha visto coinvolto di recente. Subito è tripudio di commenti.

Sono passati due mesi. Due lunghi mesi dall’incidente casalingo che ha coinvolto Gianni Morandi. Il cantante si è ustionato a seguito di un incendio divampato mentre era intento a svolgere un lavoro nella sua casa in campagna. Il tutto era accaduto lo scorso 11 marzo.

Subito è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. Pesanti ustioni a mani e gambe lo avevano colpito. Lo scorso aprile era stato dimesso. Il cantante sta vivendo queste settimane di convalescenza nella sua abitazione di Bologna. Al suo fianco la moglie Anna.

Con uno nuovo post su Instagram ha aggiornato i fan sulle sue condizione.

Gianni Morandi: il recupero dopo il grave incidente

Nell’ultimo scatto postato sulla sua seguitissima pagina Instagram il cantante si mostra al fianco di un tecnico ortopedico. Quest’ultimo è intento a preparare un palmare molto importante per il recupero della mano destra.

Subito è boom di like e commenti. Tantissime le parole di sostegno da parte dei suoi follower. “Forza Gianni”, le parole che si ripetono sotto il post.

In tutto questo periodo ha aggiornato con costanza i suoi fan sulle sue condizioni. Da poco ha iniziato la riabilitazione per recuperare l’uso della mano. Nonostante la gravità della situazione non ha mai perso il sorriso mostrandosi determinato nel processo di guarigione.

Dall’incidente il cantante non ha mai smesso di sottolineare come sia stata fortunato a salvarsi. “Qualcuno dal cielo mi ha messo una mano sulla testa. Mi ritengo fortunato”, le parole di Morandi.