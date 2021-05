Dopo l’incidente in giardino che gli ha causato profonde ustioni alle mani, Gianni Morandi rivela ai fan: “Adesso non posso più farlo!”

Gianni Morandi torna a parlare delle ripercussioni che l’incidente domestico ha avuto sulla sua vita. Un paio di mesi fa il cantante è caduto nelle fiamme dove stava smaltendo le erbacce del giardino di casa sua. Viste le profonde le ustioni su mani e braccia, Morandi ha dovuto trascorrere delle settimane nel Centro Grandi Ustionati di Cesena. Adesso è ritornato alla sua abitazione e si divide fra cure e riabilitazione.

La notizia dell’incidente aveva spaventato moltissimo i fan, con cui il cantante ha un rapporto strettissimo. Per questo, quasi quotidianamente si mostra sui social raccontando il procedere della guarigione. Visto il bel tempo di questi ultimi giorni, Morandi trascorre moltissimo tempo in campagna. Questo dettaglio ha attirato l’attenzione degli utenti del web, e il cantautore ha dovuto fare un’ammissione.

Gianni Morandi ammette: “Dopo l’incidente, non posso più farlo!”

Nelle ultime ore, sui suoi profili social Morandi ha pubblicato uno scatto bucolico in cui appare vicino a dell’erba. Inevitabilmente è arrivato il commento di un fan napoletano, che in dialetto partenopeo lo rimprovera: “Un’altra volta vicino all’erba, allora sei tosto! Vuoi accendere un nuovo fuoco? Non farlo”.

Il cantante però lo rassicura, spiegando che la sua condizione fisica non gli consente più di dedicarsi in prima persona a certe attività. Poi ironizza con una battuta: “Non accendo più niente, neanche una lampadina! Un abbraccio.”

Insomma i fan possono tirare un sospiro di sollievo: fortunatamente Gianni Morandi si sta pian piano riprendendo, senza aver perso il suo consueto umorismo e il buonumore.